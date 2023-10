In Marocco la condizione femminile migliora ma solo per poche, restano alte le differenze di genere

Numericamente le donne in Marocco sono più dei maschi - 18.406.000 contro 18.263.000 –, rispetto al passato si sposano meno (il 34,8 % abita da sola) e in media vivono più a lungo (78,6 anni rispetto ai 72,1 del 2001). Sul lavoro però le marocchine hanno ancora tanto terreno da recuperare anche se stanno raggiungendo i posti chiave del potere. L'Alto commissariato al programma (HCP), la società di statistica del Marocco, ha fatto una fotografia alla vigilia della revisione del Codice della famiglia che promette di riesaminare libertà personali e differenze di genere.

La speranza ha a che fare con quel 24% di donne nell'emiciclo del governo, il doppio rispetto al 2011. In Parlamento, dalle 67 poltrone del 2011 sono arrivate alle 96 del 2021. Ma a parità di formazione e titoli solo il 33,3% delle donne tra i 25 e i 59 anni, in Marocco, ha un lavoro. Per gli uomini la percentuale è, invece, del 92,2%. Le cifre sono relative al 2022 e se si guarda al tasso di occupazione è pari al 13,7% nelle aree urbane e al 21,9% in quelle rurali, per le donne sopra i 15 anni.

Nel mondo al femminile la disoccupazione tocca il 32,7% rispetto al 19,8% degli uomini. Resta una sacca del 37,3% di donne che hanno tra i 15 e i 24 anni e che non hanno istruzione di alcun tipo, né lavoro, né formazione. La quota di uomini nelle stesse condizioni è del 13,5%. Sono solo il 30,8% le donne che hanno almeno un titolo di studio secondario (contro il 45,5% degli uomini). Per quanto riguarda il tasso di scolarizzazione per età (15-17 anni), il divario tra zone rurali e urbane è evidente. Eppure tra gli scranni di giudici e avvocati le toghe al femminile sono passate dal 22,3% del 2012 al 25,5% dell'anno scorso.

La violenza economica e sessuale contro le donne è tuttavia in aumento: sono aumentate rispettivamente dall'8 al 15%, e dal 9 al 14% tra il 2009 e il 2019. La violenza resta principalmente all'interno dello spazio familiare seguita dall'ambiente educativo con un tasso del 18,9% e dall'ambiente professionale (15,4%). Negli spazi pubblici la prevalenza è del 12,6%.