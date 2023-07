Edenred Bilancio Sostenibilità: meno emissioni inquinanti e più gender equality

“Percorsi”, la terza edizione del Bilancio di Sostenibilità di Edenred Italia, illustra l’impatto di iniziative realizzate nel 2022 per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale e di sviluppo di un business etico e responsabile coerentemente, con le tre aree di intervento della strategia – People, Planet e Progress

Edenred Italia da anni si impegna a garantire la crescita professionale delle persone all’interno della propria organizzazione, un adeguato work life balance e una valorizzazione dei talenti in un contesto di uguaglianza e inclusività, abbattendo le barriere in tema di parità di genere. Nel 2022 sono stati raggiunti importanti traguardi di partecipazione femminile in azienda: con il 50% delle donne in executive committee e il 42% nel leadership team. Un impegno riconosciuto con l’ottenimento della certificazione al Modello per la Gender Equality di IDEM, che attesta la parità di genere nelle politiche salariali e di carriera e alla diffusione di una cultura inclusiva. L’inclusività, il benessere e la realizzazione professionale delle donne si completano con il processo avviato per la certificazione di genere UNI/PdR 125:2022.

Il 2022 è stato un anno importante per la strategia ambientale grazie all’annuncio del Gruppo di raggiungere l’ambizioso obiettivo delle Zero Emissioni Nette entro il 2050 – obiettivo Science Based Target Initiative – attraverso l’efficienza energetica delle sedi, la decarbonizzazione della supply chain e l’implementazione di una strategia di eco-design delle soluzioni.

Edenred Italia ha avviato un processo di Life Cycle Assessment dei buoni pasto con l’obiettivo di quantificare le emissioni di gas serra e di pianificare azioni concrete per la riduzione delle emissioni stesse generate dal ciclo di vita di Ticket Restaurant® cartaceo, elettronico e digitale. Le emissioni di gas serra non ancora ridotte sono state certificate e compensate da Climate Partner grazie ai crediti derivanti dalla realizzazione di progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili in Paesi emergenti. Edenred Italia è inoltre in prima linea nella promozione di comportamenti virtuosi in grado di ridurre l’impatto ambientale degli spostamenti casa-lavoro, attraverso l’utilizzo dell’applicazione Edenred Mobility dedicata alla mobilità aziendale, alla pianificazione e alla gestione degli spostamenti quotidiani dei lavoratori. Lo sviluppo del Piano Spostamento casa- lavoro dedicato alle persone in azienda ha dato vita alla foresta di Edenred Italia realizzata in collaborazione con Treedom, oltre 3.000 alberi piantumati in Tanzania e in altre regioni dell’Africa e del Centro America.

Il progetto consente di assorbire oltre 793.000 kg di CO2e grazie agli alberi piantati e di fornire un aiuto concreto alle comunità locali.

Il documento descrive, inoltre, il costante dialogo con gli stakeholder per la creazione di valore etico e responsabile attraverso alti standard di qualità, la sicurezza informatica e la protezione dei dati, la sensibilizzazione sulle tematiche per la sana e corretta alimentazione, oltre che il contrasto agli sprechi alimentari.

L’azienda ha ottenuto il riconoscimento della Medaglia Platinum EcoVadis per l’impegno in ambito di responsabilità sociale d’impresa e acquisti sostenibili, entrando nell’1% delle aziende Top rating a livello globale. Sul fronte della lotta allo spreco alimentare da segnalare la partnership con Too Good To Go, che ha permesso ai partner commerciali convenzionati di distribuire oltre 36.000 surprise box nell’anno, e il progetto #ZeroFoodWaste grazie al quale sono state distribuite in tutti i locali milanesi delle catene GUD e ROSSOPOMODORO delle food bag per consentire di portare a casa il cibo non consumato, evitando sprechi. Il progetto ha sensibilizzato 300.000 persone e ha salvato dallo spreco oltre 3.000 kg di cibo, contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO2e.

“La terza edizione del nostro Bilancio di Sostenibilità registra il percorso che stiamo compiendo verso uno sviluppo sostenibile – dichiara Fabrizio Ruggiero, Amministratore Delegato di Edenred Italia – Da anni ci concentriamo sul benessere delle persone, comprendendo in esso non solo la dimensione economica, che ha un suo impatto sulla qualità della vita, ma anche quella psico-fisica e sociale, guardando alla salute, all’inclusione e all’empowerment femminile, senza dimenticare l’impatto sull’ambiente e il nostro contributo per ridurlo. Il Bilancio di Sostenibilità riassume e descrive tutte le azioni messe in campo nell’ultimo anno e quelli che sono i nostri obiettivi. Siamo consapevoli che la strada verso una crescita sostenibile, che includa tutti, valorizzandone capacità e talenti, è ancora molto lunga. È necessario percorrerla insieme, perché abbiamo la responsabilità di consegnare alle nuove generazioni un mondo e una società migliori”.

