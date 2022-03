A Roma screening mammari gratuiti l'8 aprile a Montesacro

Visite senologiche, ecografie mammarie e mammografie. Il prossimo 8 aprile - nella zona di Montesacro a Roma, in Piazza degli Euganei - si faranno screening gratuiti per prevenire il tumore al seno. Il progetto di Farmares in associazione con Policlinico Gemelli vuole incrementare il servizio per le donne visto che con la pandemia sono stati rinviati dal Servizio Sanitario, su tutto il territorio nazionale, 400.000 interventi chirurgici e circa 2 milioni e mezzo di esami per la diagnosi precoce. Con questa iniziativa saranno sostenute in modo diretto le donne che non hanno avuto accesso ai controlli periodici di screening.

«Tra gli effetti più devastanti dell'emergenza Covid-19 ci sono state le difficoltà di accesso alle cure di prevenzione» ha dichiarato Patrizia Logoteta, Chief Executive Officer di Farmares.

«La prevenzione può salvare la vita ma spesso alcune donne non hanno neppure accesso agli esami diagnostici che sono invece il primo strumento per contrastare i tumori del seno» ha affermato il professor Riccardo Masetti, presidente di Komen Italia.