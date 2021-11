Carolina Marconi, dolori forti alle ossa dopo l'ultima chemio: «Non si molla nulla perché la vita è troppo bella»

Finalmente il 10 novembre Carolina Marconi ha terminato il ciclo di chemioterapia. In due lunghissimi post l'ex del Gf condivide con i follower, che non l'hanno mai lasciata sola in questo perido, la felicità di poter mettere la parola fine alla sua battaglia contro il cancro al seno. Parole di ringraziamento alla sua famiglia, al suo fidanzato e al personale sanitario il supporto anche psicologico per lei è stato fondamentale. Era un po' che la showgirl non scriveva sui social ma lei stessa, chiedendo scusa, spiega che «dalla mia ultima chemio i dolori delle ossa nn mi hanno lasciato scampo ..l’ ultima è stata veramente tosta e il recupero molto lento». Ma ora carolina è pronta a «risorgere» come lei stessa ha scritto qualche tempo fa su Instagram in una foto che la ritraeva nuda in una vasca.

Carolina Marconi, ecco come sta

«Eccomi ragazzi nn sono sparita ..volevo scrivere un bel post x la mia ultima chemio ma purtroppo i dolori delle ossa nn mi hanno lasciato scampo ..l’ ultima e’ stata veramente tosta e il recupero molto lento ..nonostante ciò volevo condividere con voi la mia gioia ..finalmente ho terminato la chemioterapia il 10 novembre ..non mi sembra vero ..x me sarà una data importante che ricorderò per sempre ..quel giorno ero molto emozionata e preoccupata al tempo stesso ..volevo vestirmi carina con un colore dell’abito verde miltitare x sentirmi un po’ “Soldato Jane”…subito però smontata da Ale il quale appena mi ha visto ha detto ..“ma ti sei vestita al buio?”

Carolina Marconi e il tumore, chemio finita: «Arrivata quasi al traguardo, non vedo l’ora di riprendere in mano la mia vita»

Il racconto di quel 10 Novembre

E poi la Marconi racconta di un atteggiamento isolito del suo fidanzato, proprio del giorno della sua ultima chemioterapia:

«Ricordo quel giorno in cui sempre lui mi dice di avere un appuntamento di lavoro e nn poteva accompagnarmi ..vai al Gemelli con il taxi insieme a mamma e Betty ed io cosa…???ma come (lui nn mi ha lasciato mai un attimo sola mi ripetevo inconsciamente e l ultima chemio ha da fare ? ) ci sono rimasta di cacca..prende e va via, senza una spiegazione ..arriva il taxi era tutto vero ..non ci potevo credere..mi aveva abbandonato nel momento più importante ..potete immaginare la mia faccia era tutto un dire ..x tutto il viaggio nn ho fatto altro che insultarlo con mia madre e mia sorella x nn avermi accompagnato ..mi sono sentita per la prima volta “sola ..tradita”..era tutto così assurdo ..arriviamo in clinica c’era il mio infermiere Nando e comincio a piangere e mi chiese cosa avessi ... Ale e’ uno stronzo ripetevo .. non è venuto .. mi sono subito addormentata durante la terapia .. »

Carolina Marconi e il tumore, il ricovero in ospedale: «Mi hanno tolto entrambi i seni, ho paura»

La sorpresa del suo fidanzato

Ma Carolina solo al suo risveglio ha scoperto che Alex neanche in quel momento l'aveva lasciata sola.

«Solo dopo poco mi sono accorta che Ale aveva portato nella sala insieme a mia cugina Pamela pasticcini ed una bottiglia da stappare per tutti gli infermieri per ringraziarli del loro supporto in questo duro percorso …Soltanto la sera una volta rientrata a casa mi sono accorta che lui e la mia famiglia mi avevano organizzato una festa incredibile con le mie amiche più care ,la mia famiglia ..la mia cognatina ..un giorno che nn dimenticherò mai per tutto l’affetto che mi avevano e mi hanno sempre dimostrato» E poi si lascia andare a un messaggio importante: «Sicuramente da questa esperienza ne uscirò più forte».

Carolina Marconi, il desiderio di maternità nonostante il tumore: «Farò l'impossibile, me lo merito»

I ringraziamenti della showgirl

Poi un altro post che ritrae la Marconi al fianco dei medici e infermieri che le sono stati vicino durante la sua battaglia. «Questo percorso mi ha insegnato tanto sopratutto ho capito che la forza la determinazione e lo spirito di come affronti la battaglia hanno un ruolo troppo importante ... la testa abbinata al cuore sono sempre un binomio vincente …Ragazzi nn si molla un cazzo perché la vita è troppo bella ... sarà la fine di un faticoso percorso ma l’inizio di una seconda possibilità..di una seconda vita e me la vorrò godere fino in fondo sempre con il sorriso stampato sul mio volto ..mi prometto di essere felice ora mi metto in forma e poi il sogno della mia vita fare un bambino ...vorrei ringraziare i miei medici Prof.Riccardo Masetti Prof.Fabio Marazzi ,Tiziano Zinicola ,Prof.Marzia Salgarello Gli infermieri Nando Sasa e Alessia che hanno reso questo tempo meno pesante con la loro umanità e simpatia». E infine i ringraziamenti sono tutti per i suoi affetti più cari. «Grazie al mio compagno ..la mia roccia il mio Superman ..mia madre che mi e’ stata sempre vicino ,la mia famiglia i miei suoceri ed un grazie speciale a mia sorella Elisabetta che mi e’ stata sempre appiccicata ..grazie di cuore a tutti voi amici x tutto l’affetto che mi avete trasmesso in questi mesi vi voglio bene».

E noi non possiamo che augurarle: «Buon nuovo inizio!»