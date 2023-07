Il futuro dell'AI è donna, a Siena le super esperte di Intelligenza artificiale per parlare di etica e nuove prospettive

Il punto di vista delle donne sull'AI. A Siena, dove sono riuniti gli esperti di intelligenza artificiale in occasione della Siena Artificial Intelligence HUB, le esperte parlano degli sviluppi dell'intelligenza artificiale. Il mondo tech, infatti, si sta aprendo sempre di più ai contributi delle donne per favorire la diversità nei team di ricercatori ed evitare così il rischio che si ripropongano bias e discriminazioni.

Il keynote speech vede protagonista Pascale Fung, professoressa presso il Dipartimento di Elettronica e Computer Engineering dell’Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) e Direttrice del CAiRE (Centre for Artificial Intelligence Research). Tra i temi affrntati, la questione dell'etica per le scelte condotte dalle macchine e per l’introduzione di questa tecnologia a contatto con l’uomo in più scenari applicativi; futuro come competizione, sostenibilità e opportunità.

Oltre a tavole rotonde e keynote speech, anche uno showcase di casi di installazione e d’uso di AI nel business. Saranno infine presentati il rapporto annuale e il piano strategico di SAIHUB. Un evento non solo accademico, dunque, ma pensato anche per le imprese, che parla la loro lingua e vuole fare chiarezza sulle prospettive del mercato.

OSPITI

Tra le ospiti, insieme a Pascale Fung (HKUST), che interviene sul tema della corsa all’AI, anche Lorna Vatta, presidente di Gate 4.0, Executive Partner presso Linfa Digitale, che aiuta le aziende a sfruttare le opportunità delle tecnologie digitali applicate ai processi e ai prodotti fisici, Bianca De Teffè Erb di Deloitte, esperta di data ethics, la branca dell’etica che riguarda generazione, raccolta, analisi e diffusione dei dati e Giovanna Dimitri, Assistant Professor in Deep Learning e Intelligenza Artificiale presso l’Università degli Studi di Siena.

Non solo donne. A Siena anche Yann LeCun, vicepresidente e capo del team AI di Meta e Premio Turing - il Nobel dell’informatica - per i suoi studi sul Deep Learning, ospite d’onore. E ancora, l'ingegnere Marco Landi, Presidente di Institut EuropIA; Fabrizio Bernini, Presidente di Confindustria Toscana Sud; Marco Forte, General Manager di Fondazione MPS; Rino Rappuoli, Direttore Scientifico della Fondazione Biotecnopolo di Siena; il Presidente di Fondazione SAIHUB Valter Fraccaro; Riccardo Nencini, della Commissione Cultura del Senato; Fabrizio Giacomelli, Founder e CEO di Mediavoice. «Siena si pone da anni in Italia come polo di presidio e di ricerca sull’intelligenza artificiale, soprattutto per tutto quello che riguarda le scienze della vita - dice Riccardo Valletti, Ceo di SAIHub - Da tre anni a questa parte, però stiamo assistendo a un cambio di passo. A Siena, cioè, sta succedendo qualcosa e la SAICONFERENCE è un segnale. Con questo evento vogliamo spingere sull'acceleratore e affermare il ruolo di questa città come un vero e proprio centro di sperimentazione sui temi dell’IA».

PREMIO

LeCun è stato insignito dall’Università di Siena della laurea ad honorem con una cerimonia solenne condotta dal Senato Accademico di UniSi in veste togata e introdotta da una dissertazione del Magnifico Rettore.