Santa Marinella: bimbo positivo al Covid 19 alla Pirgus, sanificata la scuola

Bimbo della scuola materna Pirgus di Santa Marinella positivo al Covid 19. Un’intera classe, gli insegnanti e i genitori sono stati posti in quarantena. Il piccolo, asintomatico, giovedì scorso era stato sottoposto al tampone con i suoi genitori a causa del contatto avuto con un adulto, a sua volta positivo, proveniente da un cluster esterno a Santa Marinella.In attesa dell’esito del test, il bambino era rimasto a casa, ma nei giorni precedenti aveva avuto contatti con gli altri alunni della sua classe che ora, con i loro familiari, dovranno effettuare il tampone e restare in isolamento fiduciario in attesa della risposta.Il sindaco Pietro Tidei ha predisposto la sanificazione urgente del plesso scolastico, che peraltro è sede di seggio elettorale, in quanto impossibilitato a predisporne uno spostamento in tempi così brevi. Prima della riapertura della scuola, che avverrà mercoledì 24, si procederà a un'ulteriore sanificazione che sarà eseguita dalla società Multiservzi del Comune.La dirigente scolastica Velia Ceccarelli, che sta monitorando continuamente la situazione, supportata dall’amministrazione comunale, ha invitato le famiglie a non enfatizzare l’accaduto, che rientra in una casistica prevedibile e le ha rassicurate specificando che il contagio è avvenuto all’esterno della scuola.