Santa Severa, Fonseca all'Isola per festeggiare la vittoria di Udine

Come festeggiare la prima vittoria di campionato della Roma ottenuta a Udine? Con una bella grigliata di pesce a Santa Severa. Paulo Alexandre Rodrigues Fonseca è il tecnico dell’As Roma e oggi ha pranzato all’Isola del Pescatore, uno dei ristoranti più popolari nell’universo calcistico e sportivo in generale.

Fonseca era in compagnia della moglie e del figlioletto. Per lui si trattava dell’"esordio" in terra santaseverina. “Ha sentito parlato del nostro locale a Trigoria – racconta Stefano Quartieri, uno dei proprietari del noto ristorante -. Si è trovato benissimo e ci ha promesso che tornerà molto presto”.

L’allenatore giallorosso ha optato per gli antipasti di mare caldi e freddi e per una bella grigliata di pesce. Si è poi concesso una lunga passeggiata sulla spiaggia e sul lungomare di Santa Severa, apprezzando molto la zona. © RIPRODUZIONE RISERVATA