Civitavecchia, malore a bordo: donna soccorsa da un'eliambulanza

Spettacolare soccorso questa mattina intorno alle 9,30 di un passeggero colpito da edema polmonare mentre si trovava a bordo di un traghetto proveniente dalla Sardegna.

La Moby Dada si trovava a poche miglia dal porto di Civitavecchia (dove l'attracco era previsto per le 10,30) quando è partito l'sos per il malore di una donna di 81 anni che si trovava a bordo.

Immediati i soccorsi allertati dalla Capitaneria di porto che ha raggiunto il traghetto con una motovedetta per sovrintendere alle operazioni.

La donna è stata prelevata da un'eliambulanza, atterrata poi dietro al Forte Michelangelo, dove la passeggera è stata caricata su un'ambulanza è trasportata d'urgenza all'ospedale San Paolo di Civitavecchia. © RIPRODUZIONE RISERVATA