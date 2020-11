Civitavecchia, maggioranza sempre più "dinamica". Frascarelli passa a Fratelli d'Italia

Era nell'aria già dalle prime ore della mattinata di ieri. Giancarlo Frascarelli passa a Fratelli d'Italia, lo annuncia lui stesso attraverso un comunicato stampa. L'ex forzista da mesi aveva "parcheggiato" nel Gruppo misto, in attesa di nuova sistemazione. Frascarelli va a rimpolpare la squadra meloniana che nelle scorse settimane aveva perso la sua ex capogruppo Roberta Morbidelli, anche lei al Gruppo misto.

«Ho deciso di prendere una decisione che tornasse a far accendere realmente il mio entusiasmo - ha dichiarato -. Per questo ho accettato l’invito di aderire a Fratelli d’Italia, un partito con una rete organizzativa ben strutturata, capace di tracciare una rotta verso il cambiamento del Paese e dei nostri territori. Si tratta di una scelta maturata dopo aver lasciato Forza Italia e aver trascorso mesi importanti all’interno del Gruppo Misto, una posizione decisamente stretta per me a fronte del fatto che mi considero da sempre un uomo di partito, come ben sa l’amico fraterno Daniele Perello, al quale rinnovo la mia stima. Sento di porgere un sentito e sincero ringraziamento a coloro con i quali mi sono interfacciato nel corso di questi molteplici anni trascorsi in Forza Italia, ovvero al coordinatore regionale Claudio Fazzone, uomo di grande spessore e consenso popolare, all’onorevole Alessandro Battilocchio, politico a completa disposizione del territorio e all’amico coordinatore locale Roberto D’Ottavio, con il quale ho condiviso un importante percorso. Ringrazio dunque Fratelli d’Italia e i tanti che in queste ore mi stanno contattando per manifestarmi il loro benvenuto. Insieme a loro e a tutto il centrodestra, capeggiato dal nostro sindaco Ernesto Tedesco, che avrà sempre il mio sostegno, continuerò a portare il mio contributo per lo sviluppo di questa città».

