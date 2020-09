Porto di Civitavecchia, camion contro gabbiotto della security: tragedia sfiorata

Tragedia sfiorata circa un'ora fa al porto di Civitavecchia. Per cause ancora in corso di accertamento, un camion è andato contro uno dei gabbiotti della security, servizio gestito dalla società Pas.

All'interno del gabbiotto c'era uno degli addetti, che per fortuna si è accorto della manovra del camion, facendo in tempo a uscire qualche secondo prima del tremendo impatto. Non avesse avuto questa prontezza di spirito, probabilmente per lui non ci sarebbe stato scampo.

L'incidente, sul quale probabilmente verrà aperta un'inchiesta, ripropone il tema della pericolosità di alcune attività portuali. © RIPRODUZIONE RISERVATA