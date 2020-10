Il Civitavecchia batte il Fiumicino 2-0. Le pagelle: Serpieri e Cerroni super

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Primo successo in campionato per il Civitavecchia Calcio 1920. Al "Tamagnini" di Campo dell'Oro è finita 2-0 per i padroni di casa, in gol con Catracchia e Cerroni. Domani nell'edizione cartacea la cronaca completa della gara. Di seguito le pagelle dei nerazzurri.PANCOTTO 6,5Un solo intervento ma super, su una punizione di Benedetti nella ripresa. L’ha tolta dal sette. Balzo felino.BELLUMORI 6Non ha clienti scomodissimi dalla sua parte e fa bene il compitino. Prova diligente del vice Converso.FUNARI 6,5Sulla sinistra macina chilometri e semina avversari. Fa più l’ala che il terzino. Ieri c’era da spingere e la sua pagnotta la porta a casa più che meritatamente.BEVILACQUA 6Nel primo tempo soffre la ragnatela del Fiumicino. Nella ripresa ha maggiore spazio, anche per alcuni fraseggi di classe.SERPIERI 7Prestazione maiuscola del centrale. Al rientro dal 1’ si prende sulle spalle la leadership della difesa. Un muro invalicabile.FATARELLA 6,5È il compagno di reparto perfetto per qualsiasi difensore. Puntale e preciso su ogni palla, il giovane centrale nerazzurro in questa prima fase di stagione non sbaglia un colpo.LIBERATI 6Il ragazzo c’è, ma oggi non è riuscito a essere continuo nella prestazione come in altre occasioni. Il talento e la prospettiva però non si discutono.TOLLARDO 6,5Metronomo di grande spessore, non sbaglia un passaggio e si crea sempre lo spazio per ricevere la palla. Prezioso.CATRACCHIA 7Dalla tribuna non si vede spesso, ma quando entra in azione lascia il segno. Secondo gol in due partite. Per un attaccante conta soprattutto questo. Bomber.LA ROSA 6Da uno come lui ci si aspetta sempre molto, soprattutto quando eredita il 10 da un certo Ruggiero. La performance dell’ex Ladispoli però non è da incorniciare. Un po’ meglio nella ripresa.FRANCESCHI 6,5Tanta corsa e anche un paio di assoli niente male. Nel primo tempo sfiora il gol con un gran destro. Un’alternativa interessante per mister Caputo.CERRONI 7Non è al meglio, ma fa la differenza sempre. Entra subito in gara e timbra il cartellino. Una certezza.GROSSI 6Segmento di gara interessante per un altro baby di talento.MASTROPIETRO 6Idem come sopra, a livello di prospetti il Civitavecchia di quest’anno è messo decisamente bene.MANCINI e BIFERALI SVPochi scampoli di partita per esprimere un giudizio ad altri due under nerazzurri.