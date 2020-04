I fiori donati a Papa Franncesco dai coltivatori di Santa Marinella saranno i discreti protagonisti della Santa Messa di Pasqua celebrata in Vaticano e trasmessa in mondovisione. I floricoltori della cittadina hanno ricevuto ieri la risposta ad una lettera spedita qualche giorno fa al Santo Padre. I loro doni, alcuni profumati bouquet di fiori, sono stati accolti con entusiasmo da Papa Bergoglio che li ha voluti accanto a se nelle riprese televisive del rito pasquale celebrato nella basilica di San Pietro.

Questa mattina sono stati consegnati i fiori, insieme ad una rara ginestra bianca, speciale regalo al Papa da parte di tutti i cittadini di Santa Marinella. Un gesto spontaneo di affetto nei confronti del Pontefice ma anche e sopratutto un motivo di orgoglio per i tanti coltivatori locali. © RIPRODUZIONE RISERVATA