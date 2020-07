Civitavecchia, gattino incastrato in una grondaia salvato dai Vigili del Fuoco

Non solo incendi. Quello dei Vigili del fuoco è un lavoro a 360 gradi. E così capita di rispondere ad una chiamata per una richiesta di soccorso di un gattino. Erano infatti le 11.30 circa di questa mattina quando i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti in via Nuova di S.Liborio per soccorso animale.

Un gattino era rimasto incastrato in un tratto del tubo di scarico delle acque meteoriche, presso il locale seminterrato di una villetta. I Vigili della caserma Bonifazi dopo aver intercettato il piccolo animale, hanno praticato un attento taglio del tubo e liberato il gattino fulvo che è stato subito adottato dalla proprietaria dell’abitazione.

