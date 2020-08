© RIPRODUZIONE RISERVATA

Finalmente è arrivata l'attesa fumata bianca per la ripartenza delle crociere. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ieri ha firmato il decreto Agosto che concede il via libera ai grattacieli del mare che potranno salpare già da metà mese. In attesa che Costa definisca gli itinerari, Msc ha già pronta l'ammiraglia Grandiosa che dal 16 agosto comincerà tour settimanali del Mediterraneo e già il 17 toccherà il porto di Civitavecchia per fare rotta poi su Napoli, Palermo e La Valletta. «L'arrivo del Covid e il conseguente stop alle crociere ha commentato ieri il direttore generale di Roma Cruise Terminal, John Portelli - hanno portato a una drammatica presa di coscienza dell'importanza del turismo crocieristico perché il circuito virtuoso da esso innescato si è improvvisamente interrotto. Va quindi supportata in modo compatto la ripresa dell'attività crocieristica a Civitavecchia, che porterà nuovi benefici non solo al porto, ma a tutta la comunità locale, ai lavoratori e all'intero Lazio. Civitavecchia è il primo porto crocieristico in Italia e il secondo del Mediterraneo e siamo convinti che tornerà da subito a beneficiare della ripartenza. Per il 2020 erano previste inizialmente 840 toccate nave, che avrebbero generato una movimentazione di 2,8 milioni di crocieristi. Ora stiamo rivedendo prosegue Portelli le previsioni, ma per nuove stime è necessario attendere le programmazioni aggiornate delle compagnie».Secondo uno studio condotto in questi mesi da Rct, l'effetto economico generato delle attività crocieristiche in città è pari a 105 milioni di euro l'anno, mentre l'occupazione è di quasi 1.900 persone, 700 diretti e 1.200 indiretti. Lo studio ha inoltre evidenziato che, durante gli scali delle navi, 320 mila visitatori si riversano in media ogni anno in città per una spesa pari a 14 milioni. Intanto anche la parte logistica dello scalo si prepara a ripartire. Per lunedì alle 10 l'Autorità portuale ha convocato una riunione organizzativa per armonizzare e verificare le procedure di sicurezza sanitaria in materia di prevenzione e contenimento del contagio da Covid. Invitati Asl, Rct, Pas, e Port Mobility.