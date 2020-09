Covid 19, ancora una giornata con zero casi a Civitavecchia e nel comprensorio

In città e nel comprensorio sono 48 ore che non si registrano nuovi casi di positività. Dopo l'ondata dei tanti vacanzieri di rientro dalla Sardegna e dalle altre zone ritenute a rischio, la situazione nei comuni del territorio sembra andarsi a stabilizzare.

Il bollettino di oggi riporta anche 2 persone guarite a Cerveteri.

In tutto sono 72 i casi positivi (220 le persone in quarantena): 24 sono a Cerveteri, 19 a Civitavecchia, 18 a Santa Marinella, 9 a Ladispoli e 2 ad Allumiere. © RIPRODUZIONE RISERVATA