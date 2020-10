Civitavecchia, il tampone conferma la positività della studentessa del Classico: classe in quarantena

La studentessa del Liceo Gugliemotti di Civitavecchia è positiva al Covid e la sua classe, nonostante l'esito dei test rapidi sia stato negativo, è finita in quarantena fiduciaria. Al termine dei quattordici giorni i ragazzi verranno nuovamente testati.

n isolamento anche 3 classi quinte dell'alberghiero Di Vittorio di Ladispoli e 3, due terze e un secondo del liceo Mattei di Cerveteri. Al Di Vittorio sono ancora in corso i controlli e non si esclude che possano emergere nuovi positivi.

Intanto, nel nuovo bollettino regionale odierno si conta un positivo a Civitavecchia, una donna di 46 anni. A Cerveteri sono 2 i nuovi casi e anche a Ladispoli ne sono stati individuati 2.

Si allunga però anche la lista di coloro che sono guariti. Oggi sono 8: 1 a Civitavecchia, 1 a Cerveteri, 1 a Ladispoli, 1 ad Allumiere e 4 a Santa Marinella. © RIPRODUZIONE RISERVATA