Civitavecchia piange un'altra vittima del Coronavirus, la trentanovesima dall'inzio dell'epidemia. Si tratta di un 97enne ospite della Rsa focolaio Bellosguardo, deceduto durante il trasporto all'ospedale San Paolo.

Intanto, dopo 5 senza contagi, oggi il bollettino annuncia un nuovo positivo, una donna del del territorio.

Non si arresta, per fortuna, la conta dei guariti. Oggi ne sono stati registrati altri 7 ( 5 di Civitavecchia e 2 di Allumiere), per la maggior parte operatori sanitari. Il totale di coloro che hanno sconfitto il Covid sale così a 156.