Civitavecchia, scoperti due nuovi casi di Covid sulla Costa Deliziosa: nave in isolamento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sale a quattro la conta dei positivi al Covid sulla nave da crociera Costa Deliziosa. Altri due membri dell'equipaggio, infatti, sono risultati contagiati dal virus. I due fanno parte del gruppo di 30 filippini che avrebbe dovuto prendere servizio in questi giorni.La prassi prevede che, prima dell'ingresso, i marittimi vengano testati e tenuti in isolamento per quindici giorni. Nei giorni scorsi, salendo sulla nave, due addetti furono trovati positivi e subito trasferiti allo Spallanzani. I restanti ventotto membri dell'equipaggio furono messi in isolamento nelle loro cabine, ma alla nave non venne tolta la libera pratica, cioè la possibilità di salire e scendere per l'equipaggi. Nei giorni scorsi, tutto il personale è stato sottoposto a tampone e altri due membri sono risultati positivi e trasferiti allo Spallanzani.Nella serata di giovedì anche per la Deliziosa, quindi, sono scattate le misure di quarantena ed è stata revocata la libera pratica. Rimane bloccata in banchina anche la Favolosa, dove cinque membri dell'equipaggio sono positivi e tenuti in isolamento.