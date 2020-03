Incendio in un chiosco bar su via Roma nella notte a Civitavecchia. Intorno alle 3, un magazzino posizionato nella parte posteriore del locale ha improvvisamente preso fuoco. Solo il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha permesso che le fiamme non si propagassero anche al chiosco in legno.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri, per verificare se l'incendio abbia origine dolose. L'indagine è tutt'ora in corso.

I pompieri ieri hanno inoltre eseguito, ieri, una serie di interventi di messa in sicurezza di pali, tegole, coperture di guaina pericolanti a causa del forte vento che ha soffiato per tutto il giorno in città.





© RIPRODUZIONE RISERVATA