Civitavecchia, controlli a tappeto sul litorale da parte della Capitaneria

Gli stabilimenti cittadini nel mirino degli uomini della Capitaneria di Porto. Come ogni anno, con l'arrivo della stagione estiva parte la campagna di controllo della Guardia Costiera.

Ieri i militari hanno eseguito un approfondito controllo allo stabilimento Prima Spiaggia alla Marina, dove non è stata rilevata alcuna irregolarità. E lo stesso esito ha avuto l'ispezione eseguita questa mattina al Pirgo. Gli stabilimenti sono perfettamente in regola e i bagnanti vi possono affluire sapendo che sono garantite le misure di sicurezza.

