Civitavecchia, monsignor Gianrico Ruzza è il nuovo vescovo

La Diocesi di Civitavecchia ha il suo nuovo vescovo. Si tratta di monsignor Gianrico Ruzza, 57 anni, nominato questa mattina da Papa Francesco, come riferito dal cardinale vicario Angelo De Donatis. In contemporanea anche il vescovo uscente di Civitavecchia, monsignor Luigi Marrucci, che ha concluso il suo mandato per raggiunti limiti di età, ha dato la notizia nella Cattedrale di piazza Vittorio Emanuele durante una messa alla quale hanno partecipato molti rappresentanti del clero locale e che era aperta anche agli operatori dell'informazione.Ruzza era vescovo ausiliare dall'aprile del 2016, ordinato dall'allora cardinale vicario Agostino Vallini. E' stato invece nominato sacerdote nel 1987 dal cardinale Ugo Poletti. Nella sua carriera ecclesiastica ha ricoperto numerosi ruoli importanti, tra i quali quello di cappellano di papa Giovanni Paolo II che assunse nel luglio del 1997. Ora la nomina a vescovo della Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia.Monsignor Marrucci, nell'annunciarlo, ha anche letto una lettera inviata dal nuovo presule, nella quale tra l'altro ringrazia il suo predecessore. Oggi pomeriggio, inoltre, le campane di tutte le chiese della Diocesi suoneranno a festa per accogliere lo stesso Ruzza. Finché non ci sarà l'insediamento ufficiale, però, Marrucci continuerà a tenere le redini della Curia e durante le messe i sacerdoti continueranno a recitare "il nostro vescovo Luigi".