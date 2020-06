Maxi sequestro di cocaina al porto di Civitavecchia: 54 kg e due arresti

Scoperti e sequestrati 54 kg di cocaina nascosti in un frigo del porto di Civitavecchia. Il colpo è stato messo a segno dalla Guardia di Finanza di Civitavecchia, coordinata dalla pm della Procura locale Allegra Migliorini che ha interrotto un traffico internazionale di droga ma le cui ramificazioni erano presenti anche in città. Lo testimoniano i due arresti effettuati dalle Fiamme Gialle.



Due uomini di Civitavecchia sono stati colti in flagrante mentre stavano prendendo lo stupefacente, trasportato da una nave proveniente dal Sudamerica. Erano mesi che i finanzieri seguivano questo traffico, fino al blitz compiuto ieri.



Se lo stupefacente fosse finito sul mercato avrebbe fruttato circa 16 milioni di euro.



Sull'edizione cartacea di Civitavecchia ulteriori approfondimenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA