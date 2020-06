Civitavecchia, muore una 99enne. Ora un solo malato "attivo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nessun positivo, ma un nuovo decesso, il 43° a Civitavecchia dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus. La vittima è una 99enne residente in città, spentasi all'ospedale di Belcolle a Viterbo, dove era stata ricoverata dopo essersi contagiata nella Rsa focolaio Bellosguardo. Un'altra anziana che se ne va, come molti altri, ospiti delle Residenze cluster (oltre Bellosguardo, anche Madonna del Rosario) colpiti dal Covid. Una piccola, dolorosa strage che porta la percentuale della mortalità in città a causa del virus a circa il 15%. Sicuramente alta.Con il decesso della donna, al momento a Civitavecchia è rimasto un solo positivo "attivo". L'obiettivo di comune "Covid free", dunque, è sempre più prossimo. Idem a Santa Marinella, anch'essa con un solo contagiato "attivo", che attende ormai da un paio di settimane di liberarsi una volta per tutte dell'incubo Covid.