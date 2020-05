Civitavecchia, da lunedì test sierologici ai donatori di sangue

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da lunedì via all'indagine di sieroprevalenza sui donatori di sangue a Civitavecchia. Ne dà comunicazione la Asl che li effettuerà in collaborazione con la sede Avis all'ospedale San Paolo.I donatori che vorranno sottoporsi volontariamente al test sierologico per verificare se sono venuti a contatto con il Coronavirus, prima di sottoporsi all'esame dovranno firmare il consenso informato. I test verranno eseguiti nell'orario delle donazioni, cioè dalle 8 alle 11.Le risposte, se negative, verranno consegnate al donatore all'atto del ritiro dei risultati delle analisi effettuate; in caso di positività, il donatore verrà invece contattato dal personale sanitario e gli verranno fornite le informazioni necessarie per sottoporsi al tampone e verificare l'eventuale positività al Covid 19.Le donazioni vanno prenotate secondo le norme organizzative della Asl Roma 4 ai seguenti numeri: 0766/21280 e 389/3427776.