Trovato con coca, marijuana e hashish: arrestato 29enne di Civitavecchia

Ancora un arresto per spaccio da parte dei carabinieri di Civitavecchia. Stavolta a essere posto ai domicilari è stato un 29enne residente in città, con precedenti, sorpreso dai militari della stazione Porto con vari tipi di droga.

Tutto è cominciato da un banale controllo stradale. I carabinieri però hanno subito notato il nervosismo dell'uomo e hanno approfondito le verifiche, trovando indosso al 29enne due dosi di cocaina per complessivi 1,4 grammi.

A quel punto i carabinieri hanno deciso di perquisire anche l'abitazione dell'uomo e lì hanno trovato alrtri 3 grammi di marijuana e 1 di hashish nascosti in un mobile. Il 29enne è stato quindi arrestato con l'accusa di spaccio e posto ai domiciliari. © RIPRODUZIONE RISERVATA