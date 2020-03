Ultimo aggiornamento: 12:08

Lutto nel mondo giornalistico e non solo di Civitavecchia. Si è spento la scorsa notte dopo una lunga malattia all’età di 81 anni Giuseppe Maggi, per tutti affettuosamente “Pino” o “Peppe”.Per oltre 40 anni Pino è stato un attento osservatore e raccontatore della vita cittadina, soprattutto politica. Decano dei giornalisti civitavecchiesi, aveva collaborato sia con Il Tempo, che con Il Messaggero e da ultimo con il quotidiano La Provincia. Storico dipendente comunale, nel corso della sua lunga carriera aveva coordinato tra gli anni '70 e '90 le segreterie di ben sette sindaci.Pino, che amava stare in mezzo alla gente, purtroppo non potrà essere salutato come avrebbe meritato. Per ironia della sorte, infatti, la sua scomparsa è avvenuta nel pieno dell'emergenza Coronavirus, peraltro il giorno dopo che la Chiesa è stata costretta a sospendere per ragioni di sicurezza tutte le funzioni, compresi i funerali. Le esequie si terranno quindi in forma strettamente privata.Pino Maggi lascia la figlia Raffaella e due nipoti.