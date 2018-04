Markaris e l'università del crimine, la Pizia legge il futuro nei fondi del caffè

Petros Markaris è uno scrittore greco di origine armena (il suo vero cognome è Markarian), tendenzialmente apolide (è nato nel 1937 a Istanbul), che ha lavorato anche per il cinema con Angelopoulos. Deve il suo successo ai romanzi che hanno come protagonista il commissario Kostas Charitos: un poliziotto paragonato spesso a Maigret e Montalbano, dotato di una buona dose di humour e - come nella migliore tradizione del genere - di buon appetito. Tra un piatto di souvlaki e un bicchiere di tsipouro, Markaris si abbandona alla commedia, ci sguazza, tra un delitto e l'altro. E, spesso, la soluzione del caso arriva proprio in un momento di convivialità, quando l'agognata pitta ai porri è terminata.L'università del crimine, appena pubblicato da La nave di Teseo, non tradisce le aspettative degli appassionati di noir. I personaggi hanno nomi come Calliope, Aristotele, Adriana; se c'è un movente da cercare, anche quello edipico non viene mai escluso; in fondo basta poco per evocare un mito. La Grecia di oggi resta sullo sfondo, con il suo garbuglio di disordine levantino e crisi economica; la Pizia ormai è diventata una signora che legge il futuro dai fondi di caffé e Charitos è un commissario vecchio stile, dotato di molto intuito ma di mezzi risicati. Per le ricerche sul web ricorre agli assistenti, è ignaro dei rudimenti di Facebook e non c'è mai una telecamera di sorveglianza attiva che gli fornisca uno straccio di prova. Eppure, che prontezza di spirito, che cervello fino.LE PRESSIONIAppena tornato dalle vacanze, Charitos si trova a fronteggiare una catena di omicidi eccellenti, rivendicati da una fantomatica (e anomala) organizzazione terroristica. Tutte le vittime sono professori universitari che hanno ceduto al fascino della politica. I metodi di uccisione: coltellata al cuore in un caso, avvelenamento in altri due. Un classico, da Arsenico e vecchi merletti in poi. Le pressioni del governo, che chiede di trovare i colpevoli, si fanno presto insostenibili. Il commissario perlustra Atene in cerca di possibili sospetti, ma è come il proverbiale ago nel pagliaio. «Mio padre diceva che le cattive notizie arrivano come un'alluvione, mentre quelle buone con il contagocce», nota il poliziotto con il consueto fatalismo. I colleghi gli hanno affibbiato un soprannome, formica, ma non certo per l'oculatezza, bensì per la propensione a cercare, a scavare, a non lasciare nulla al suo posto. E lui scava. Ciò che trova (naturalmente) non se lo sarebbe mai aspettato.Mercoledì 25 Aprile 2018, 11:17