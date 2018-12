Joe R. Lansdale: «Fiero di essere un fenomeno pop»

Ultimo aggiornamento: 15:34

Lo «Stephen King del Texas orientale», Joe R. Lansdale, autore della celebre serie di gialli della serie Hap & Leonard, è orgoglioso di essere uno scrittore di culto, capace di spaziare dal pulp al noir, alla fantascienza, ma anche di essere sempre controcorrente: «È vero, certi intellettuali mi criticano; ma è perché sono di corte vedute, e hanno il loro orticello da proteggere». A Roma per Più libri più liberi, la rassegna della piccola e media editoria, sarà intervistato alla Nuvola dell'Eur dal traduttore Luca Briasco, il 6 dicembre, per l'evento Non è un'America per tutti; il 9 (stessa cornice) presenterà il libro Joe R. Lansdale - In fondo è una palude, appena edito da Perrone: una lunga conversazione con Seba Pezzani che svela i segreti di un fenomeno.«Oh, è stato per un breve periodo. Vendevo fiori alla gente agli angoli delle strade, come tanti altri, nella città di Austin. Era un lavoro duro e noioso, ma utile per mettersi dei soldi in tasca».«Aveva i suoi difetti, come tutti noi. A parole, era razzista, al punto da disturbarmi profondamente; ma era onesto, gentile, coraggioso, perseverante: ogni cosa che avresti desiderato in una persona. Sì, era razzista, ma trattava tutti allo stesso modo. C'era un contrasto, tra le sue parole e le sue azioni. Io lo ammiravo per quello che faceva. Puoi dire qualsiasi cosa, ma conta quello che fai».«Sì, il razzismo è in crescita, spesso in modo silente; però si tratta soprattutto di paura del cambiamento. Non è solo un fenomeno americano, ma globale. La società si è sempre trasformata, come si trasforma quella del Texas; le radici, invece, restano al loro posto».«Capisco le esigenze di sicurezza alla frontiera, ma tante persone vengono in America alla ricerca di lavoro, di speranza, e stiamo attraversando una fase (anche questa globale) di me first, prima noi. Io non amo ciecamente nessuno dei due partiti, ma i repubblicani stanno alimentando la paura per rimanere al potere. Curiosamente, molta gente ha votato contro di loro. Soltanto il modo in cui sono strutturati i collegi elettorali ha potuto salvarli. Se questo stato di cose dovesse cambiare - come i limiti al mandato e i fiumi di denaro che finiscono a finanziare la politica - i repubblicani avrebbero difficoltà a vincere. Per ora il sistema sembra disegnato per favorire gli hater di destra».«Certo, sono stati loro a introdurmi alla narrativa. Ricordo degli albi chiamati Classics Illustrated, meravigliosi adattamenti di romanzi e novelle di grandi scrittori, come Edgar Allan Poe. Da quelli, fui spinto a leggere gli originali. Ma anche i fumetti di supereroi avevano colore, azione, avventura, mescolanze di generi: hanno creato le fondamenta del mio stile, mi hanno profondamente influenzato».«Certo e ne sono fiero; ma sono anche un fan di tanti autori considerati letterari: mi piace prendere il meglio di ogni cosa. Il problema, con la letteratura di genere, è che viene sempre giudicata a partire dai suoi esempi peggiori; ma è anche vero che ha ormai invaso la letteratura alta. Amo poter essere libero di scrivere soltanto ciò che voglio».«Molti dei miei libri sono mainstream, anche se non in maniera dichiarata, e quindi posso fare breccia sui lettori anche in un modo più convenzionale. Alcuni miei lavori hanno avuto un impatto sulla gente notevole, e questo non sarebbe stato possibile se mi fossi isolato come un qualsiasi intellettuale. Certo, ho le mie opinioni, ma posso confrontarmi su temi sociali o politici, su esperienze comuni; e posso farlo grazie alla letteratura di genere, che è più vicina alla vera arte di raccontare storie, rispetto a quella di chi resta a guardare il proprio ombelico».«Edgar Rice Burroughs è un autore piuttosto datato oggi, ma è stato quello che più ho amato quando ero giovane. Credo di portare con me, ovunque io vada, il suo senso di meraviglia e di amore per l'arte di raccontare, la sua visione mitica dell'universo».«Non mi piace essere costantemente paragonato a qualcuno. Sono Joe R. Lansdale, nel bene e nel male. Ma Stephen è un grande. Credo sia stato lui a farmi vedere la letteratura di genere in modo più ampio».