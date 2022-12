Uccide il cane trascinandolo con l'auto per chilometri: gli aveva mangiato due polli

Si chiamava White ed era un cucciolone bianco grande così. Maremmano, insieme ai fratelli abbandonati Neve e Leo, viveva in una vecchia masseria della zona di Cerfignano, frazione di Santa Cesarea Terme, in provincia di Lecce. White non c'è più. Colpevole di aver mangiato due polli, è stato condannato a morte da un uomo che, furente, lo ha legato alla propria auto con una corda trascinandolo per chilometri fino a farlo morire. A scoprire l'accaduto, l'associazione Una Zampa per la Spagna Odv che, come documentato dalle agghiaccianti immagini diffuse sulla propria pagina social, è intervenuta denunciando il fatto alle autorità.

La terribile storia di White era iniziata mesi fa quando, improvvisamente, era sparito dalla masseria. «Oggi, ha commentato amaramente un portavoce dell'associazione, abbiamo saputo che era stato rubato da un mostro. Un mostro che lo ha ucciso». L'uomo, un anziano, pare avesse rapito il cane per metterlo a guardia delle galline.

Successivamente, e si arriva a pochi giorni fa, resosi conto che gli aveva "soffiato" due polli, aveva deciso di vendicarsi nel modo più atroce. Una volta legato, il povero White non aveva potuto fare altro che correre, correre e ancora correre. Fino a quando, dopo qualche chilometro, non gli è scoppiato il cuore. Così, mentre le indagini proseguono, l'associazione che si è costituita parte civile, ha lanciato un nuovo allarme. L'uomo, infatti, sarebbe entrato in possesso di un nuovo cucciolo. Di quasi sette mesi d'età, sarebbe stato messo di guardia alle galline.