Roma, Boccea: cane e padrone aggrediti da un pitbull, tragedia sfiorata

Una storia drammatica quella di Claudio e di Amayumi: rabbia, paura ma soprattutto tanta ingiustizia. Sabato pomeriggio in zona Boccea, tra via Santa Bernadette e via Nostra Signora di Lourdes, uno shiba inu e il suo padrone sono stati aggrediti da un Pitbull. L’attenzione dei residenti e dei commercianti è massima visto l’episodio