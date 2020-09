© RIPRODUZIONE RISERVATA

Elisa l’ha trovata sulla via Portuense, nella zona di. Vagava sola e in mezzo alla strada, rischiando di essere investita dalle auto. Non aveva un microchip e, quindi, era di fatto impossibile risalire ai suoi padroni. Ma la sorpresa più brutta è arrivata quando Elisa l’ha portata in clinica, viste le sue precarie condizioni di salute. Già, perché oltre ad essere anziana (12 anni circa), sembrava avere anche un brutto tumore . La dottoressa che l’ha visitata, e che l’ha ribattezzata “Funghetta” e, secondo quanto ha poi raccontato Elisa sul suo profilo Facebook, ora dovrà sottoporsi ad una terapia che la possa aiutare a soffrire di meno.«Per ora si trova a casa mia – ha scritto la ragazza nella pagina Animali abbandonati – quasi sicuramente dovremo fare una terapia del dolore, e aspettare che passi i suoi ultimi giorni in modo sereno. Tra qualche tempo, faremo il punto della situazione, dopo aver sfiammato la zona». Il dubbio, atroce, è che i suoi padroni si siano voluti sbarazzare di lei, per “evitare” di dover gestire le cure: «Se davvero c’è qualcuno che l’ha abbandonata – ha attaccato chi l’ha salvata dalla strada – sappia che non è un essere umano. Perché io sto soffrendo per lei, anche se non è il mio cane».marco.pasqua@ilmessaggero.it