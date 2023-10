Rane si fingono morte per evitare approcci sessuali indesiderati: la trovata delle femmine per sfuggire ai maschi

Una nuova scoperta arriva dal mondo degli anfibi. Secondo i ricercatori, pur di evitare l'accoppiamento, le comuni rane europee femmine avrebbero infatti sviluppato diversi modi per difendersi. Tra questi, grugnire, rotolarsi e persino fingere di morire.

La scoperta

Si chiama Temporaria Linnaeus la rana sotto i riflettori dei ricercatori. Comunemente nota come rana rossa, è una specie molto diffusa in tutta Europa, Italia compresa. Se gli esemplari maschi sono propensi alle molestie e alle costrizioni sessuali pur di accoppiarsi, quello che fanno le femmine per difendersi è alquanto singolare. Come riportato da La Stampa, i ricercatori del Museum für Naturkunde Berlin hanno infatti scoperto che gli esemplari femmine hanno trovato dei modi particolari per difendersi, come grugnire, rotolarsi e addirittura fingere la propria morte. Fino a questo momento, infatti, si riteneva che le femmine fossero passive e indifese, succubi del comportamento dei maschi. Ma grazie allo studio pubblicato su «The Royal Society» è emerso che non è così, e che le femmine utilizzano «tre strategie chiave per evitare i maschi con cui non vogliono accoppiarsi o perché non sono pronte per riprodursi».

Lo studio

Dopo aver messo in una scatola due rane femmine con un maschio, i ricercatori ne hanno analizzato i comportamenti.