Martedì 5 Ottobre 2021, 16:53

Addio Kirana, la tigre di Sumatra di 6 anni famosa nel mondo fin da quando venne diffuso il filmato della sua nascita insieme a due sorelline: una vera star negli Stati Uniti. «Abbiamo una triste notizia da condividere. Kirana, la nostra tigre di Sumatra di sei anni, è morta stamattina a seguito delle gravi ferite riportate dopo l'incontro di venerdì con il maschio Raja». Che brutta fine per l'ex cucciola. Come scritto nella nota del Point Defiance Zoo & Aquarium di Tacoma, nello stato di Washington, la tigre è stata uccisa dal maschio durante un tentativo di accoppiamento orchestrato dai veterinari della struttura.

<iframe width="550" height="333" src="https://www.youtube.com/embed/HZfyBmYO7q4" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

L'accoppiamento tra le due tigri era stato programmato da tempo. Tanto che i due esemplari erano rinchiusi in aree vicine così che, si sperava, potessero abituarsi alla presenza dell'uno con l'altra. In natura, infatti, le tigri sono animali solitari, ognuna con il suo territorio. Così, mentre tutto sembrava andare per il verso giusto, dopo qualche tempo era stato deciso di farle finalmente incontrare.

La speranza era quella di favorire l'accoppiamento ma la tragedia era dietro l'angolo. Si perché una volta rimossa la barriera che le separava, il maschio Raja, di soli due anni, ha attaccato Kirana. Un attacco feroce che non ha dato scampo alla femmina.

A quel punto, il team dello zoo, una volta riuscito ad allontanare Raja, ha immediatamente soccorso la femmina che però, nonostante le cure ricevute, è morta dopo pochi giorni.

«Siamo devastati per la perdita di una tigre veramente speciale», ha dichiarato al The News Tribune la dottoressa Karen Goodrowe commentando l'accaduto. La tigre Kirana era nata nello zoo nel quale è morta, l'8 ottobre del 2014. Lo zoo di Tacoma è uno dei soli 14 zoo accreditati nel Nord America dallo Species Survival Plan che vede tra i principali progetti, quello della riproduzione di animali a rischio estinzione.

La tigre di Sumatra (Panthera tigris sumatrae) è una delle 6 sottospecie esistenti delle 9 che un tempo vivevano sulla Terra. All'inizio del XX secolo, non meno di 100mila tigri popolavano l'Asia, contro le circa 4500 odierne che continuano ad essere decimate dai bracconieri. In natura, poi, sopravvivono meno di 400 esemplari di tigri di Sumatra, le altre poche centinaia della medesima sottospecie sono detenute negli zoo di mezzo mondo.