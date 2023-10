Bonus Animali Domestici 2023: come funziona, spese detraibili e requisiti necessari

Mercoledì 11 Ottobre 2023, 11:27

Il Bonus Animali Domestici 2023 rappresenta un sostegno cruciale per i proprietari di animali domestici in Italia. Questa misura mira a garantire che i nostri amati amici a quattro zampe ricevano le cure veterinarie di cui hanno bisogno per mantenerli in buona salute. Questo bonus è sotto forma di una detrazione fiscale del 19% sulle spese veterinarie sostenute per cani e gatti. È importante notare che la detrazione si applica su una soglia annuale di spesa di 550 euro (con franchigia a 129,11 €), indipendentemente dal numero di animali domestici posseduti o dalle spese sostenute. I costi associati alla cura degli animali domestici possono essere significativi. Ad esempio, i proprietari di cani possono spendere fino a 1.500 euro all'anno, di cui 340 euro sono destinati alle spese veterinarie. Nel caso dei gatti, le spese annuali sono di circa 1.200 euro, con 200 euro dedicati alle spese mediche. Per beneficiare di questo bonus, è essenziale rispettare alcuni requisiti. È necessario essere residenti in Italia e avere un animale domestico registrato. Inoltre, l'ISEE deve essere valido e aggiornato in base agli standard del 2023. È fondamentale documentare tutte le spese relative all'animale domestico conservando ricevute e documenti, poiché saranno richiesti come prova per ottenere la detrazione fiscale. Foto: Shutterstock - Musica: Korben



QUANTO COSTANO I VACCINI PER I CANI? FORSE NON SAI CHE…