Addio Pumba (Pumbino per gli amici), il maialino vietnamita di Vicenza star mondiale degli animali influencer Video

Addio a Pumba, il maialino vietnamita di due anni con il nome del facocero del film "Il re leone" che in due anni era diventato una star dei social con decine di milioni di visualizzazioni nonché il protagonista del libro "Pumba, per gli amici Pumbino".

La famiglia vicentina che l'ha allevato gestisce un agriturismo dal quale ieri Charley Rama e la compagna Anna hanno postato un'ultima foto del maialino amato: "Con il cuore in mano e un vuoto enorme dobbiamo dirvi che Pumbi ha avuto una brutta reazione stamattina. Nonostante le corse e la respirazione bocca a bocca non ce l'ha fatta. E noi siamo letteralmente distrutti".

Non è fuori luogo definire Pumba una star fra i pet influencer, gli animali che diventano conosciutissimi sul web grazie agli umani che stanno dietro di loro e che hanno imparato che condividere in Rete la passioni per gli "amici domestici" porta a innescare imponenti consensi anche internazionali. Le sue storie le trovate cercando "angolodiparadisofamily".

La storia di Pumba, poi, si intrecciava con quella della madre di Charley Rama (Rama è il toro nel Libro della Giungla di Kypling) che è morta per un tumore: il maialino vietnamita le ha fatto compagnia nei periodi più duri della malattia. Anche Pumba se l'era vista brutta: non era cresciuto a sufficienza nel primo anno di vita e così rischiava di non farcela se lasciato in stato semibrado come gli altri animali della fattoria didattica di Charley Rama. Così il piccoletto (15 chili) è entrato a fare parte delle routine casalinghe della famiglia vicentina. Fino a ieri mattina.