Polpo intrappola gabbiano, interviene il pescatore ma il finale è a sorpresa

Nella riviera di Scirocco a Gallipoli, cittadina sulla costa pugliese, un polpo è riuscito a catturare un gabbiano che riposava ai piedi di uno scoglio. Soltanto l'intervento di un pescatore, quando ormai il gabbiano stremato dalla lotta stava per soccombere, ha evitato che l'animale diventasse cibo per pesci. Come mostra il video, dopo parecchie peripezie, il pescatore, aiutandosi con un'asse di legno, ha agganciato il polpo e liberato il gabbiano. A riprendere la scena un giovane commerciante di Gallipoli, Ugo Ghiaccio, che in quel momento stava passeggiando sulla riviera col cane.

