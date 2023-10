Pitone gigante catturato in India, il video impressionante: «Aveva appena ingerito una grossa preda»

Un video virale, con un gigantesco pitone reticolato: il serpente è stato catturato in un villaggio indiano, tra lo stupore e la paura dei presenti. Questa specie è infatti nota per essere il serpente più lungo al mondo, seconda solo all’anaconda verde e al pitone birmano in termini di peso. Le impressionanti immagini e i video condivisi online mostrano il momento in cui il pitone è stato catturato: la sua lunghezza e le dimensioni imponenti hanno reso l’operazione tutt’altro che semplice. Il corpo del rettile era evidentemente dilatato, motivo per cui gli esperti ritengono che avesse appena appena ingoiato una grande preda, un comportamento comune per questa specie.

Reticulated Python found in one of the village in India pic.twitter.com/ONOvwMhuxF — Domenico (@AvatarDomy) October 20, 2023

Il pitone reticolato (Python reticulatus) è infatti noto per la sua capacità di inghiottire prede di dimensioni notevoli grazie alla sua incredibile capacità di espansione.