Mamma orso travolta e uccisa dall'aereo durante l'atterraggio, il suo cucciolo si salva miracolosamente

Un aereo ha travolto e ucciso una mamma orso durante le fasi d'atterraggio, mentre il suo cucciolo è rimasto miracolosmente illeso: attimi di paura a bordo del velivolo dopo il forte colpo, con l'aereo che è rimasto danneggiato, ma nessun passeggero o membro dell'equipaggio è rimasto ferito. L'aereo passeggeri dell'Alaska Airlines ha travolto l'orso nella serata di domenica 15 novembre 2020 all'aeroporto di Yakutat, in Alaska. Nell'incidente il cofano motore sinistro dell'aereo è rimasto danneggiato.

Salvo l'orsetto

Il Boeing 737-700 che nell'ncidente in pista ha ucciso l'orso bruno in fase di atterraggio non ha invece colpito il cucciolo, un orsetto di circa 2 anni, che è rimasto illeso, come ha confermato il portavoce del Dipartimento dei trasporti e delle strutture pubbliche dell'Alaska, Sam Dapcevich.

La pista d'atterraggio dell'aeroporto era stata liberata circa 10 minuti prima dell'atterraggio del velivolo. L'aereo ha poi iniziato la fase d'atterraggio poco dopo il tramonto e i piloti hanno notato gli orsi attraversare la pista mentre il velivolo stava per toccare il suolo. Il carrello anteriore dell'aereo ha schivato gli orsi, ma poi a bordo del velivolo si è sentito un forte colpo: l'impatto è avvenuto sul lato sinistro del jet, quando un motore ha investito mamma orso, risparmiando il suo piccolo.

