Squalo bianco di quasi sei metri catturato e ucciso finisce in vendita sul banco del pesce in Tunisia

Alla fine è finito fatto a pezzi sul banco del mercato del pesce come fosse un merluzzo. Questa la tragica fine toccata, ieri, ad un enorme squalo bianco di quasi sei metri catturato, forse accidentalmente e ucciso nelle acque del Mediterraneo che bagnano le coste della Tunisia. Della cattura dell'esemplare, una femmina, nonostante l'enorme scalpore suscitato dopo le prime immagini diffuse da cittadini e media locali, si sa poco o nulla.

APPROFONDIMENTI ANIMALI Balena inghiottisce due ragazze in kayak: le incredibili immagini... INDIA Squalo mutante a due teste finisce nella rete dei pescatori.... LA SORPRESA Lo squalo mutante a due teste finisce nella rete dei pescatori indiani ISOLE FAROE Strage di balene alle Faroe Islands. Sea Shepherd: «66... ANZIO Anzio, delfino trovato morto in spiaggia a Lido dei Pini LA STORIA Roma, sequestrati due rari falchi pellegrini all'aeroporto di... PERU Squali, strage continua: uccisi e mutilati delle pinne centinaia di...

Squalo mutante a due teste finisce nella rete dei pescatori. «Mai visto nulla del genere»

Quello che è certo è che il grande squalo bianco finito in una pescheria di Monastir, è una specie super protetta anche nel Mediterraneo dove sopravvivono non più di poche decine di individui. Nelle immagini, diffuse da biologi e ricercatori così come da alcuni curiosi che hanno affollato la pescheria dove lo squalo è stato fatto a pezzi e venduto in trance, si vede l'ultimo predatore dei mari buttato a terra.

Di fronte, gli avventori che aspettano impazienti il loro turno per portarne a casa un pezzo. Del resto, con oltre 5 metri di lunghezza e più di una tonnellata di peso, c'è da scommettere che ce ne sia stato in abbondanza per tutti. Degli squali, bianco compreso, volendo si può mangiare pressochè tutto: dalle pinne, costosa delizia apprezzata perlopiù in Oriente, fino alla carne muscolosa e rossa da saltare alla brace.

Raro squalo bianco ​​pescato (e rilasciato) in Gran Bretagna: le immagini fanno il giro del mondo

Nemmeno le mascelle e i denti vengono scartati, anzi. Oggetto di culto per pochi "fortunati", finiranno per essere venduti a prezzi da capogiro. Triste fine per il vecchio signore dei mari, ormai deposto da quell'Uomo che, soltanto in un singolo anno, arriva ad uccidere non meno di 90 milioni di esemplari di specie diverse di squali in tutto il mondo.

Florida, squalo attacca un uomo in acqua, la moglie incinta si tuffa e lo salva: lui è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA