Medusa gigante avvistata in mare: «Grande quanto un uomo»

Una medusa gigante, grande quasi quanto un essere umano: un avvistamento choc è avvenuto al largo della Cornovaglia, ad opera della biologa marina Lizzie Daly, che si è imbattuta nella medusa «più grande che avesse mai visto», ha detto. L’avvistamento è avvenuto vicino a Falmouth nella giornata di sabato e il video è stato pubblicato dalla stessa biologa sulla sua pagina Facebook: le immagini sono davvero impressionanti. Le meduse di questo tipo, “a coperchio”, di solitano gravitano in quella zona in tarda primavera: la loro puntura non è di solito dannosa per l’uomo, scrive il quotidiano The Independent.

Ultimo aggiornamento: 20:42

