Cane coraggioso scaccia così l'orso entrato in casa

Le immagini che arrivano da Hewitt, tranquilla località del, sono veramente singolari. Mostrano uno scontro impari tra uno dei più grandi carnivori dei boschi e un cagnolino cuor di leone che, come vedremo, non si è fatto intimidire. Ma cominciamo dall'inizio. E' mercoledì sera e Mark Stinziano, proprietario dell'abitazione, è nel box auto. Tutto preso da un serpentello a sonagli che si è infilato nel garage e che sembra non avere nessuna voglia di uscire, non si accorge che, a pochi metri da lui, anche qualcun altro sembra apprezzare la sua casa. Un grosso orso nero infatti, si è introdotto nel suo giardino alla ricerca di qualcosa da sgranocchiare.Goloso per natura, quell'orso sembra gradire il piccolo giardino e comincia a curiosare. Poco dopo, si alza su due zampe e arraffa un gingillo. Non sa, quell'orso, che tutta la scena è ripresa dalle telecamere a circuito chiuso di Stinziano che, ancora, non si è accorto di nulla. Qualcun altro, però, deve aver fiutato qualcosa che non va perchè, in un attimo, da quello stesso ingresso usato dall'orso, arriva come un fulmine un cagnolino che, senza pensarci su due volte, si avventa contro il gigante accennando persino un morso. Dal canto suo, l'orso, sorpreso e forse colpito da tanto coraggio, dopo un timido approccio, decide di rinunciare alla scampagnata cittadina e se la da a gambe, seguito dal cagnolino che non lo molla un attimo. A quel punto, Mark resosi conto dell'accaduto, dopo aver visto le incredibili immagini che lui stesso ha postato sui social, ha commentato l'episodio così: «Quello è il cane del quartiere. E' stato fantastico. E' anche molto amico dei miei quattro figli. La prossima volta che lo incontro saprò come ringraziarlo. Si è meritato una bistecca».