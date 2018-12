Lupo trovato morto in Irpinia, forse vittima del veleno per i cani da tartufo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un lupo è stato trovato morto lungo una strada del monte Partenio, vicino al Santuario di Montevergine, nel comune di Mercogliano, in provincia di Avellino.A darne notizia, Ottavio Giordano che, su TeleNostra, ha raccolto alcune inquietanti testimonianze in merito.L'animale, infatti, anche se i risultati delle analisi dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di competenza che ha preso in carico il lupo, non sono ancora state rese note, non presentava segni di investimento.Così, l'ipotesi di avvelenamento, avanzata subito dopo il rinvenimento della povera carcassa, sembra essere quella più plausibile.In atto, secondo alcune testimonianze, ci sarebbe una "guerra tra tartufai" che avrebbero disseminato l'area di bocconi avvelenati per colpire i cani da tartufo dei concorrenti. Tanto che, si vocifera, diversi raccoglitori del prezioso tubero, si avventurano nei boschi con i propri cani muniti di museruola.Inutile sottolineare, se questo malaugurato caso fosse confermato, l'altissimo rischio che corre tutta la fauna selvatica e non della zona.Nel frattempo ed in attesa di una quantomai auspicabile bonifica dell'area, un altro testimone, ai microfoni della emittente locale, ha raccontato di un secondo lupo trovato avvelenato lungo la strada, in area Terminio, località non distante da Montevergine.Il fatto risalirebbe a pochissimi giorni prima del ritrovamento di queste ore.Così, mentre la rabbia ed il disappunto di ambientalisti e gente conune, non si è fatta attendere, viene alla mente la grande statua che accoglie i visitatori del monastero benedettino che dista pochi chilometri.Raffigura San Guglielmo, fondatore dell'ordine, in compagnia di un lupo. Quel lupo, oggi martoriato, simbolo stesso di quella terra così ricca di storia, natura e tartufi.