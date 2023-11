A 43 anni dal terremoto in Irpina, il video ricordo dei carabinieri con le parole di Pertini

Illa terra tremò in Campania , Basilicata, Molise e nel nord della Calabria, provocando la morte di più di tremila persone. I carabinieri hanno diffuso un video ricordo con le immagini d'epoca e le parole dell'allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini. "Cittadini superstiti di un paese dell'Irpinia mi hanno avvicinato e mi hanno detto: vede, i soldati e i Carabinieri che si stanno prodigando in modo ammirevole per aiutarci, oggi ci hanno dato la loro razione di viveri perché noi non abbiamo di che mangiare", disse il capo dello Stato. Molti Carabinieri vennero inviati nelle zone terremotate per partecipare ai soccorsi e fronteggiare episodi di sciacallaggio. (LaPresse)