Lontra marina terrore dei surfisti in California, attacca le tavole in mezzo al mare: il video virale sul web

E' lei il soggetto di un cartello ’wanted’: in California, una lontra aggressiva nei confronti dei surfisti e talvolta capace di rubare le loro tavole e ufficialmente ricercata dalle autorita locali. L’esemplare di cinque anni sta facendo notizia sulla stampa americana dopo ripetuti atti di razzia e aggressione: l’animale sta attaccando i surfisti a Santa Cruz, non lontano da San Francisco, da diverse settimane. Ma negli ultimi giorni la sua audacia sembra aver oltrepassato i limiti. In un video pubblicato su Twitter, si vede la lontra marina salire sulla tavola di un appassionato di surf, che tenta senza successo di capovolgere il suo longboard per resistergli. Per nulla spaventato, il mammifero si aggrappa e comincia a mordere l’oggetto di gommapiuma. Di fronte a questa recrudescenza dell’aggressivita, le autorita hanno deciso di agire.

A team of handlers is attempting to capture a 5-year-old sea otter that has repeatedly stolen surfboards from riders in Santa Cruz, California pic.twitter.com/SfxSYqiyB4 — CNN (@CNN) July 13, 2023

«A causa del crescente rischio per la sicurezza pubblica, una squadra...

addestrata alla cattura delle lontre marine, e stata schierata per tentare di catturarla e trasferirla altrove», ha confermato mercoledi il Dipartimento della pesca e della fauna selvatica degli Stati Uniti. Le lontre marine sono scampate all’estinzione nel Pacifico settentrionale, essendo state cacciate per la loro pelliccia dai coloni americani fino all’inizio del XX secolo. La specie e ancora minacciata, ma e riuscita a sopravvivere fino a raggiungere i 3.000 esemplari attualmente presenti nella regione.