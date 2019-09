Branco di leoni a spasso per la città in India: il video del coraggioso cameraman

Un branco di leoni a spasso per la città. Per quanto incredibile possa sembrare è proprio quello che è accaduto a Junagadhi, cittadina della regione del Gujarat, in India. Riprese da un residente, direttamente dal giardino di una abitazione, mostrano la singolare passeggiata notturna di un branco di leoni asiatici che, senza alcun timore, si sono avventurati per le strade della città.

Incurante del pericolo, l'autore del filmato, pubblicato da Gir Gujarat sulla propria pagina Facebook, nonostante la pioggia e soprattutto quei leoni a pochi metri, riesce a riprendere la scena per intero ed anzi, cerca di attirare l'attenzione fischiando come si farebbe ad un cane. Dal canto loro, i leoni non sembrano essere troppo interessati a lui. Tanto che, dopo qualche attimo di esitazione, si allontanano. Ma come c'è finito un branco di leoni in città? La spiegazione è data dalle immediate vicinanze del Girnar Wildlife Sanctuary (Gir) che, istituito negli anni sessanta per proteggere gli ultimi leoni asiatici dall'estinzione, ospita diverse specie animali.

Anche e soprattutto per questo, si spiegano le saltuarie incursioni di leoni ed altri animali che, come riportato dalle cronache locali, avrebbero imparato ad usare quelle strade cittadine come corridoi per spostarsi da un'area all'altra. Secondo il censimento del 2015, ci sarebbero 523 leoni che vivono nell'area dell'area protetta. Di questi, circa quaranta esemplari, si aggirano nelle vicinanze.

