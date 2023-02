Salvato Ghost, il cane abbandonato nel deserto del Nevada che ha vissuto sei mesi con i coyote

La prima volta era stato avvistato sei mesi fa. Ridotto a poco più che pelle e ossa, correva disperato assieme ad un branco di coyote in mezzo al deserto della periferia di Henderson, cittadina americana della Contea di Clark nel Nevada.

Le segnalazioni

Da lì in poi, era stato un susseguirsi di segnalazioni che però non avevano portato a niente. "Cosa ci fa un cane in mezzo ai coyote?". Se lo continuavano a chiedere i residenti della cittadina che avevano richiesto l'intervento delle autorità. Ferito e zoppicante, quel cane disperato sarebbe potuto divenire esso stesso una preda per il branco? Anche per questo, i tentativi di cattura andati a vuoto, avrvano cominciato a far temere il peggio.

La cattura

Ghost, come nel frattempo era stato ribattezzato il cane, sembrava non volesse sentire ragioni ed anzi, proprio come un fantasma, era riuscito a sfuggire ad ogni tentativo per far ritorno a zampe levate, dai suoi coyote. Poi, è notizia di pochi giorni fa, finalmente la cattura. Come documentato dalle drammatiche immagini diffuse dal Southern Nevada Trapping Team e da Go Fund Me, alla fine il cagnolone è stato salvato. E allora eccolo, a bordo della macchina della polizia metropolitana di Las Vegas, mentre si sposta da una clinica veterinaria all'altra. "Era ridotto molto male. Con varie ferite, aveva lo stomaco vuoto. O quasi".

Le cure

Sì perché pare che pur di buttare giù qualcosa, la forza della disperazione gli aveva fatto ingoiare persino delle pietre. Fortunatamente, grazie alle cure dei veterinari che si sono occupati del meticcio, ora le sofferenze di Ghost sono finite. Rimesso in sesto e con la pancia piena, attende una nuova famiglia che possa prendersi cura di lui. Stavolta per sempre, però. E i suoi amici coyote? Gli avvistamenti, seppur sporadici, proseguono. Qualche esemplare del branco sarebbe stato visto avvicinarsi ulteriormente alle abitazioni. Tanto che c'è qualcuno che dice siano in cerca del loro vecchio compagno, ormai perduto per sempre.