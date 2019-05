​Gattino incastrato nel palo della pubblica illuminazione salvato dai vigili del fuoco

Miagolava disperatamente da oltre un giorno e la gente che passava sul marciapiedi di Via Dante Alighieri a Lariano non riusciva a stabilire da dove quel lamento arrivasse.

Poi una ragazza ha capito che il miagolio arrivava da un palo della pubblica illuminazione, o meglio dalla base; da una fessura lasciata dal tappo metallico che era alla base.

I vigili del fuoco del distaccamento di Velletri sono arrivati non appena chiamati. Hanno stabilito che il miagolio proveniva proprio da quel foro che dava accesso all’anima vuota del palo.

Non è stato semplice. L’animaletto era incastrato e spaventato, ma alla fine le mani esperte dei pompieri sono riuscite a sfilarlo via dal triste destino in cui si era infilato per paura del temporale. Non appena rifocillato, il gattino di appena 4, forse cinque mesi, è fuggito.



