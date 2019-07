Gabbiano arancione stupisce l'Inghilterra. I veterinari: «Le sue piume ricoperte di curcuma»

Un gabbiano arancione brillante. No, non è una creatura immaginaria, ma quanto è stato avvistato sull'autostrada A41, vicino ad Aylesbury, a Nord Ovest di Londra. L'uccello non riusciva a volare correttamente perché tutte le sue piume erano interamente ricoperte di curcuma. Il team veterinario del Tiggywinkles Wildlife Hospital è riuscito a salvarlo e ripulirlo per permettergli poi, a breve, di essere rilasciato così da spiccare di nuovo il volo. "Non abbiamo idea di come sia finito in questa situazione, ma per fortuna, a parte il colore vivace e l'odore pungente, era sano", spiegano sulla loro pagina Facebook.

Oggi il gabbiano ha anche un nome: Vinny, riprendendo un tipo di curry, il Vindaloo. A diffondere la notizia, sulla propria pagina Facebook, è la stessa clinica veterinaria per animali selvatici. "Quando hanno chiamato per dire che avevano preso un uccellino arancione, non avevamo idea di cosa ci sarebbe aspettato, e non avremmo mai indovinato", scrivono.

