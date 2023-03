Parlamento Ue, favorevole ad istituire un Commissario per il benessere di cani, gatti e animali d'allevamento

L'Europa vuole garantire la felicità degli animali. La campagna internazionale #EuforAnimals per il benessere di cani, gatti e bestiame d'allevamento firmata da 190 eurodeputati e sostenuta da 230 mila cittadini europei ha portato al primo dibattito a Strasburgo sfociato in un sostegno bipartisan per istituire un Commissario europeo dedicato agli animali.

Durante il dibattito il Commissario Mairead McGuinness ai Servizi finanziari e alla stabilità dei mercati, intervenuta a nome della Commissione europea, ha assicurato che l'Europa farà di più per assicurare standard di benessere. La discussione in aula si è tenuta lo scorso 16 marzo al Parlamento europeo e ha fatto affiorare la necessità di un impegno istituzionale a lungo termine su questo terreno. Le associazioni per la protezione degli animali da tempo premono perchè la politica, attraverso legislazioni ad hoc, possa effettivamente fare di più.

Niels Fuglsang, un deputato danese, l'anno scorso aveva promosso due interrogazioni sul tema che sono state le più firmate nella storia del Parlamento europeo sostenendo che la legislazione dell'Unione dovrebbe tenere conto del fatto che gli animali sono esseri senzienti, come affermato nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea: «ci sono problemi di benessere degli animali nelle nostre aziende agricole e dovremmo tenerne conto quando legiferiamo in futuro; quando pensiamo a come proteggere gli animali a lungo termine, abbiamo bisogno di un Commissario per il benessere degli animali. Il benessere degli animali è troppo spesso una questione che si svolge tra una poltrona e l'altra, senza che nessuno si assuma la responsabilità degli scandali che si verificano nel settore».

In diverse riprese gli europarlamentari hanno denunciato le condizioni terribili sul trasporto di animali vivi Un sondaggio del giugno 2021 di Ipsos mostra che il 69% degli europei pensa che dovrebbe esserci un Commissario europeo per il benessere degli animali.