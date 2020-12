Quello che è accaduto lungo una strada thailandese ha del miracoloso. Sì perchè questa storia che, lo diciamo subito, sarebbe potuta finire in tragedia, ha commosso tutti e ha un lieto fine. Siamo in Thailandia, nella provincia orientale di Chanthaburi. Lì, un elefantino, con la sua mamma, sta attraversando una strada. E' buio e la scarsa illuminazione è data soltanto dai veicoli che la percorrono. Un pò poco anche per chi, come gli automobilisti della zona, è abituato agli attraversamenti di animali selvatici. Infatti, per un pò, non succede nulla. Fino a quando, un motociclista poco avveduto, si trova di fronte il cucciolo e lo investe. L'impatto è forte e tutti e due, uomo e animale, finscono stesi sull'asfalto. A quel punto, il traffico si ferma e un capannello di persone intervenute sul luogo dell'incidente, presta i primi soccorsi ai due. Il più grave sembra essere proprio l'elefantino. A terra e privo di sensi, non risponde alle sollecitazioni. Poi, avviene l'incredibile.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/hyMMw_WRi_I" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

I fatti

Un operatore del pronto soccorso, infatti, decide di praticare al cucciolo un vero e proprio massaggio cardiaco. Mana Srivate, questo il nome dell'operatore, non è un esperto di elefanti ma, come commenterà successivamente ai media locali, ha ben chiara una cosa: deve salvare l'elefantino. Così, inizia a praticargli un massaggio cardiaco particolare che, se non ci fossero le telecamere a riprenderlo, sarebbe difficile soltanto da immaginare. Nel frattempo, la madre del piccolo e il resto del branco, rimasti in zona, continuano a fare versi. Disperati e spaventati, chiamano quel cucciolo che sembra ormai morto. Una, due, tre volte, i tentativi di rianimare il piccolo sembrano non finire mai. Fino a quando, miracolosamente, l'elefantino si sveglia e comincia a muoversi. "Quando ho sentito l'elefantino che finalmente si muoveva, ha commentato Srivate alle agenzie locali, mi è venuto da piangere". Ormai salvo e dopo le analisi di rito, quel cucciolo miracolato è stato riportato sul luogo dell'incidente dove, finalmente, si è riunito con la mamma e il suo branco. Poi, Insieme, sono tornati nella foresta.

